الجزائر.. وصول 250 مواطنا من العالقين بالإمارات

الجزائر/ حسان جبريل/ الخليج 365

أعلنت الجزائر، السبت، وصول أولى دفعات الجزائريين العالقين في دولة الإمارات، وعلى متنها 250 شخصا من أصل 900 ستتم إعادتهم، مع تفشي فيروس كورونا.

وبث التلفزيون الجزائري الحكومي صورا لوصولهم إلى مطار العاصمة هواري بومدين.

وحسب التلفزيون الحكومي، فإن الرحلة ضمت نحو 250 مسافرا.

وأوضح أن 36 جزائريا تثبت إصابتهم بفيروس كورونا قبل ركوب الطائرة، وتم منعهم من الصعود.

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وسيتم اخضاع العائدين من الإمارات جميعا (أكثر من 900 شخص) لفترة حجر صحي بفنادق حكومية في الجزائر العاصمة وولاية بومرداس الساحلية (شرقي العاصمة).

وستصل الطائرة الثانية منتصف ليلة السبت، وستقل أكثر من 250 راكبا، وفق التلفزيون الحكومي.

والجمعة، أعلنت سفارة الجزائر في الإمارات عبر بيان، أنه سيتم إجلاء المواطنين العالقين هناك عبر 4 رحلات جوية.

وسجلت الجزائر حتى مساء السبت 1825 اصابة بالفيروس منها 275 وفاة، بينما تعافى 460.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و771 ألفا، توفي منهم نحو 108 آلاف، فيما تعافى أكثر من 401 ألف، بحسب موقع Worldometer.

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