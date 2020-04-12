الحوثيون يتهمون التحالف العربي بشن 22 غارة خلال 3 ساعات

عزيز الأحمدي، عبد الله أحمد / الخليج 365

اتهمت جماعة الحوثي اليمنية، السبت، التحالف العربي بشن 22 غارة جوية على محافظة مأرب، في اليوم الثالث لسريان وقف إطلاق النار المعلن من جانبه.

ونقل الموقع الإخباري للجماعة عن مصدر أمني (لم يسمه)، قوله إن طيران ما سماه "العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي" (تسمية معتادة للتحالف من الحوثيين) شن 22 غارة على منطقتي مجزر ومدغل التابعتين لمأرب (شرق)، خلال 3 ساعات (لم يحددها)، دون تفاصيل أكثر.

فيما قال مصدر محلي في مأرب، للأناضول، إن صاروخا أطلقه الحوثيون، مساء السبت، انفجر في منازل بمنطقة آل شبوان، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان، في ثالث استهداف للمحافظة منذ انطلاق الهدنة، دون تفاصيل أكثر.

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بدوره، أفاد الجيش اليمني في بيانات، بتصدي قواته لمحاولات تسلل نفذها الحوثيون في محافظات البيضاء (وسط)، وصنعاء (شمال)، ومأرب، معلنا مقتل 15 منهم، وجرح آخرين.

ويتبادل الجيش اليمني والحوثيون، اتهامات بشأن خرق وقف إطلاق النار الذي أعلنه التحالف العربي بقيادة السعودية، وبدأ سريانه الخميس.

والأربعاء، أعلن التحالف وقف إطلاق نار في اليمن من جانب واحد، لمدة أسبوعين "قابلة للتمديد"، لتركيز الجهود على مواجهة مخاطر كورونا، واستجابت الحكومة للهدنة التي حظيت بترحيب إقليمي ودولي.

وأعلن اليمن، الجمعة، تسجيل أول إصابة بالفيروس في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت (شرق)، وسط مخاوف من أي يؤدي تفشيه في البلاد إلى تعميق المأساة الإنسانية، في ظل تهالك نظام الرعاية الصحية نتيجة الحرب التي دخلت عامها السادس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.