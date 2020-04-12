داخلية غزة: ننسق مع القاهرة لإدخال عالقين عبر معبر رفح

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

أعلنت السلطات الأمنية في قطاع غزة، السبت، أنها تنسق مع القاهرة لإدخال فلسطينيين عالقين إلى القطاع، الأسبوع الحالي، عن طريق معبر رفح البري.

جاء ذلك على لسان وكيل وزارة الداخلية في القطاع توفيق أبو نعيم، خلال لقاء عبر فضائية "الأقصى".

وقال: "نُنسق حاليا مع الجانب المصري من أجل إدخال العالقين (لم يذكر عددهم تحديدا)، الذي سيبدأ خلال الأسبوع الحالي، وسيتم إدخالهم عبر معبر رفح بواقع 250 حالة في كل يوم، حتى يتسنى لنا تجهيز الأماكن الخاصة بهم".

ولم يفتح الجانب المصري معبر رفح منذ منتصف مارس/ آذار، بحسب مراسل الخليج 365.

وأوضح أبو نعيم، أن "هناك قرابة 900 مستضاف في مراكز الحجر الصحي، ولدينا أماكن لاستيعاب أية أعداد من العالقين في مصر".

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ويتم وضع كل العائدين إلى قطاع غزة في حجر صحي إجباري مدة 21 يوما‎، كإجراء احترازي من فيروس كورونا.

ولفت أبو نعيم، إلى أن "الإجراءات الحكومية في قطاع غزة أثمرت بشكل إيجابي في محاصرة وباء كورونا ومنع تفشيه".

وتابع أن "أكثر من 20 ألف عنصر وضابط وموظف في وزارة الداخلية، يعملون ضمن خطة الطوارئ المركزية لمواجهة كورونا".

وارتفع إجمالي إصابات كورونا في أراضي السلطة الفلسطينية، السبت، إلى 268، بينها 13 في قطاع غزة.

ومن بين إجمالي الإصابات وفاتان و57 حالة تعاف.

وتدير حماس قطاع غزة، منذ بداية الانقسام السياسي الفلسطيني، في يوليو/ تموز 2007.

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