شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سائق شاحنة قاد عكس اتجاه السير في الرياض (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشرت فرق المرور، اليوم السبت، ضبط قائد شاحنة “وايت” كان يقود عكس اتجاه السير في شارع بالرياض. Advertisements وأفادت الإدارة العامة للمرور، في تغريدة عبر “تويتر”: بأنه إشارة إلى البلاغ الوارد لإدارة المرور والمتضمن مشاهدة سائق الشاحنة (وايت) يقود مركبته عاكسًا إحدى الطرق داخل مدينة الرياض، فقد تم ضبطه وسيتم إحالته لهيئة الفصل لتطبيق العقوبة الواردة بنظام المرور.

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