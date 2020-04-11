عضو المجلس السياسي لـ"أنصار الله" يوجه تحذيرا للسعودية: الرد خلال أيام

وأضاف البخيتي لقناة "الميادين"، اليوم السبت: "نحذر من أن الرد على التصعيد العسكري السعودي سيأتي في الأيام المقبلة"، معتبرا أن "أي مبادرة لا تدعو لوقف الحرب بشكل كامل على اليمن هي مبادرة ناقصة".

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وأوضح البخيتي أن "أضرار الحصار على اليمن أكبر من أضرار العمليات العسكرية، وأن عدم طلب رفع الحصار عن اليمن في أي مبادرة لوقف إطلاق النار سيجعل الحصار شرعيا"، مضيفا: "الإعلان السعودي خطوة تكتيكية للتضليل الإعلامي".

وتابع: "التحالف بقيادة السعودية أعلن هدنة كاذبة ولم يلتزم بها"، مضيفا: "استهداف السعودية لمنشآتنا النفطية سيعطينا المبرر لقصف المنشآت السعودية".

وشدد عضو المجلس السياسي لـ"أنصار الله" على أنه "إذا أقدمت دول العدوان على التصعيد في الحديدة سيكون الخاسر الأكبر، مضيفا: "الاتصالات السياسية مع قوى العدوان مستمرة خاصة بعد التقدم الميداني لقواتنا".

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وأعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن، العقيد تركي المالكي، صرح الأربعاء الماضي، بأن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تعلن عن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين، اعتباراً من يوم الخميس، 9 أبريل/ نيسان".

وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن قرار قوات التحالف بوقف إطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين سوف يساعد على تنفيذ اتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار.

وأضاف الجبير أن "التحالف بدأ بمبادرة لوقف إطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين وذلك استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة الشهر الماضي للتهدئة في اليمن والدعوة إلى البدء في مفاوضات مباشرة بين الأطراف اليمنية للتصدي لانتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المملكة دعمت اليمن منذ بدء الأزمة، اقتصاديا وإنسانيا لإنهاء معاناة اليمنيين، وخصصت لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة للعام 2020 مبلغ 500 مليون دولار منها 25 مليون دولار، لمواجهة مخاطر فيروس كورونا.