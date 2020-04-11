مصر.. 11 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 146

الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء السبت، تسجيل 11 وفاة جراء فيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 146، وإصابة 145 آخرين رفعت الإجمالي إلى 1939.
وأوضحت الصحة في بيان، أن "42 من المصابين بالفيروس، بينهم 5 أجانب خرجوا من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة".
ولفتت إلى أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى السبت، هو 1939، من بينهم 426 تعافوا، و146 وفاة".
وفي سياق متصل، قالت نقابة أطباء مصر في بيان، السبت، إنه تم حصر "إصابة 43 طبيبا واستشهاد 3 أطباء بالفيروس، اثنان منهم بعدوى مجتمعية بعيدا عن العمل"، دون تفاصيل أكثر.
فيما قالت وزارة الصحة في بيان، إنها وجهت بـ "تشكيل لجنة مركزية يكون هدفها الأساسي الحد من انتشار العدوى بين الأطقم الطبية في كافة المستشفيات الحكومية والخاصة".
وفي 14 فبراير/ شباط الماضي، أعلنت مصر عن أول إصابة بالفيروس لأجنبي، بالتزامن مع استمرار تدابير احترازية موسعة لمواجهة الفيروس، بينها حظر جزئي للتجوال وتعليق الدراسة وضخ مساعدات مالية عاجلة للمتضررين.وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و760 ألفا، توفي منهم قرابة 108 آلاف، فيما تعافى أكثر من 400 ألف، بحسب موقع Worldometer.
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