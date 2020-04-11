قوات الحكومة الليبية تعلن أسر 5 من مليشيا حفتر جنوبي طرابلس

طرابلس / وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، السبت، أسر 5 من مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، جنوبي طرابلس.

وقال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، مصطفى المجعي، إن قواتهم أسرت 5 من مليشيا حفتر، إثر اشتباكات شهدها محور المشروع جنوبي العاصمة، استمرت لساعات.

وأضاف المجعي في تصريح للأناضول: "الاشتباكات تجددت بعد نجاح قواتنا في تنفيذ عملية نوعية بالمحور".

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وأشار إلى أن "هدوءا حذرا" يسود محاور القتال الأخرى جنوبي طرابلس، لافتا إلى أنه يتم التعامل مع أي تحركات مرصودة بالمدفعية الثقيلة.

والجمعة، أعلنت قوات الوفاق، تعرض منشأة في ميناء طرابلس البحري لتدمير كامل، إثر تعرضها لقصف من قبل مليشيا حفتر.

ورغم إعلان المليشيا موافقتها على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أنها تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة في طرابلس.

وردا على الانتهاكات المستمرة، أطلقت حكومة الوفاق، مؤخرا، عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد مليشيا حفتر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.