كورونا.. 4 وفيات بالمغرب ترفع الإجمالي إلى 111

الرباط، عمان / الخليج 365

أعلن المغرب، مساء السبت، ارتفاع وفيات كورونا إلى 111، إثر تسجيل 4 حالات، فيما كشف الأردن عن 9 إصابات جديدة بالفيروس بعد يوم خال من أي حالة، ليرتفع الإجمالي إلى 381.

وقال محمد اليوبي مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة المغربية، في تصريح صحفي، إن عدد الإصابات بلغ 1545، بعد تسجيل 97 حالة جديدة.

وأوضح اليوبي، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 111 بعد تسجيل 4 حالات جديدة، فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 146 شخصا، 22 منهم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

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أما الأردن فسجل 9 إصابات جديدة بالفيروس، بعد يوم خال أي حالة، ليرتفع الإجمالي إلى 381.

وقال وزير الصحة سعد جابر، في بيان، إن بين الإصابات الجديدة 7 من أسرة واحدة، لمصاب سابق.

وأشار إلى تسجيل 7 حالات شفاء، ليبلغ العدد الكلي 177، فيما بلغ عدد الوفيات 7.

وتجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و760 ألفا، توفي منهم نحو 107 آلاف، فيما تعافى أكثر من 395 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".

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