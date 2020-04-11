كورونا.. ارتفاع الإصابات في تونس إلى 685

تونس / يسرى وناس / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة التونسية، السبت، تسجيل 3 وفيات و14 إصابة بكورونا، ما رفع الإجمالي إلى 685 إصابة، من ضمنها 28 وفاة.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنها أجرت 692 تحليلا لمشتبهين جدد، وجاءت نتائج 23 تحليلا إيجابيا، 9 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، و14 إصابة جديدة، ليصبح إجمالي المصابين 685.

ومن بين إجمالي الإصابات هناك 28 وفاة، و43 حالة تعافت من المرض.

واعتبرت الوزارة أن "هذا التطور في الوضع الوبائي ينبئ بمزيد من انتشار المرض خلال الأسابيع القادمة، طالما أن الإجراءات التي ما فتئت الوزارة تذكر بوجوب الالتزام بها، لم يقع احترامها في عديد المناسبات بكثير من المناطق".

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وجددت دعوة كافة المواطنين إلى الالتزام الكامل باحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات في هذا الصدد.

والأربعاء، قررت الحكومة منع التنقلات بين ولايات البلاد الـ24، وعزل المناطق التي تُعلنها وزارة الصحة موبوءة.

وحتى مساء السبت، تجاوزت إصابات كورونا حول العالم مليونا و760 ألفا، بينها نحو 108 آلاف وفاة، وقرابة 396 ألف متعاف.



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