الصحة تنفي شائعة “قسم الإحصاء الحيوي”

نفت وزارة الصحة , الرسالة التي تم تداولها على الواتساب ، وتحمل شائعة باسم (قسم الإحصاء الحيوي).
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبد العالي , بأنه لا يوجد قسم بهذا الاسم في الوزارة , وأن جميع المعلومات عن فيروس كورونا الجديد تصدر من حساب الوزارة الرسمي، ووكالة الأنباء السعودية، والمؤتمر الصحفي اليومي فقط.
وشدَّد العبد العالي على عدم نشر الشائعات، وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية.
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