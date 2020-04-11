الصحة تنفي شائعة “قسم الإحصاء الحيوي”

نفت وزارة الصحة , الرسالة التي تم تداولها على الواتساب ، وتحمل شائعة باسم (قسم الإحصاء الحيوي).

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبد العالي , بأنه لا يوجد قسم بهذا الاسم في الوزارة , وأن جميع المعلومات عن فيروس ‫كورونا الجديد تصدر من حساب الوزارة الرسمي، ووكالة الأنباء السعودية، والمؤتمر الصحفي اليومي فقط‏.

وشدَّد العبد العالي على عدم نشر الشائعات، وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية.