الصحة توصي القادمين إلى المملكة باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية

استمراراً للإجراءات الإحترازية التي تقوم بها الصحة للوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 ومنع إنتشاره ، فقد أصدرت الصحة دليلا إرشاديا شاملا للإجراءات الوقائية لكل القادمين إلى المملكة من وقت خروجهم من أماكن إقامتهم وحتى وصولهم إلى أرض الوطن .

حيث أوضحت الوزارة عبر “إنفوجرافيك” نشرته في حسابها في “تويتر” وعبر منصتها التوعوية ” عش بصحة” أن على القادم خلال وجوده في بلد معين أن يحرص على البقاء في المنزل، وتجنب الإختلاط بالآخرين، وعدم الخروج إلا للحاجة، مثل، جلب الطعام أو الدواء. إضافة إلى المحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون، أو إستخدام المعقم الكحولي.

وأبانت “الصحة” أن من تظهر لديه أحد الأعراض التالية، حرارة، كحة، ضيق في التنفس، وكان يعيش مع مجموعة من الأشخاص، أن يرتدي الكمامة، ويعزل نفسه في مكان جيد التهوية، إلى جانب عدم مشاركة أدواته مع الآخرين، والحرص على ترك مسافة أمنة بينه وبين الآخرين قدرها متر ونصف، مع عدم الإقتراب من أي شخص تظهر عليه أعراض مرض في الجهاز التنفسي مثل السعال والعطاس.

كما أوصت الوزارة جميع القادمين إلى المملكة بالحرص على عدم التعامل والدفع بالنقود، وإستخدام البطاقة البنكية بدلاً من ذلك، إضافة إلى الحرص على عدم لمس أمتعة الآخرين.

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ونبهت”الصحة” إلى عدم لبس الكمامة إلا إذا كان الشخص يشتكي من أعراض تنفسية، أو يعتني بشخص مصاب ، وأن يتبع الطرق الصحيحة لإرتدائها إن هو إختار ذلك.

وأكدت الوزارة أنه لم يثبت حتى الآن أن فيروس كورونا الجديد يتطاير في الهواء، بل ينتقل عن طريق الرذاذ المتطاير نتيجة العطاس، والكحة، وتلوث الأيدي، والأسطح، مشيرة إلى ضرورة التخلص من الكمامة بعد إرتدائها بالطريقة الصحيحة.

وأوصت “الصحة” بالحرص على عدم مشاركة الأدوات الشخصية، مثل،مفرش الطائرة، الوسادة، وطاولة المقعد، مع الحرص على ترك مسافة آمنة بين الراكب ومن يجلس بجانبه قدرها متر ونصف ، والحرص على نظافة اليدين قبل وأثناء وبعد الأكل، إضافة إلى الإبتعاد عن مواقع التجمعات، والحرص على تغطية الفم بالمنديل عن العطاس أو الكحة والتخلص من المنديل بعد ذلك بطريقة صحيحة.

ومن ضمن التوصيات التي نشرتها”الصحة” للقادمين إلى المملكة الحرص على شرب السوائل، وفي حال وجود الأطفال يجب على الوالدين حماية أطفالهم بإتباع نفس التعليمات الموجهة للجميع، إضافة إلى الحرص على عدم المصافحة والسلام ، وعدم التواصل مع أي شخص، والحرص على ترك مسافة آمنة لا تقل عن متر ونصف عند نقطة الجوازات، وعلى الشخص عند ظهور أعراض مثل الحرارة والسعال والضيق في التنفس إبلاغ المسؤولين بذلك. ويمكن الإطلاع على الدليل عبر الرابط التالي https://www.moh.gov.sa