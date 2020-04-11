تعرض موقع “صحيفة الخليج الإلكترونية” لهجمات إلكترونية شرسة

الخليج , اخبار الخليج , صحيفة الخليج , صحيفه الخليج تتعرّض صحيفة الخليج الإلكترونية، خلال هذه الفترة، لهجمات إلكترونية شرسة، حيث كشفت رسائل دعم ووردبرس الخاصة بموقع الصحيفة عن (236,211) هجمة ضارة ومحظورة تعرّض لها الموقع، في محاولات بائسة لاختراق الموقع الإلكتروني، فضلًا عن سبام شديد لدى محرك البحث الشهير.

وفي سياق ذي صلة، قامت شركتا أبل وجوجل بحذف تطبيقات صحيفة الخليج الإلكترونية على متجر آب ستور لنظام iOS ومتجر جوجل بلاي لنظام Android، فيما يعمل الفريق للصحيفة لرفع مستوى تأمين الموقع الإلكتروني، والتواصل المستمر مع مختصي الدعم الفني لدى أبل جوجل؛ لمعرفة أسباب الحذف وإعادة التطبيقات للعمل. انشر الخبر :

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