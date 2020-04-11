الجزائر... ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 275 حالة

وكشف الناطق الرسمي للجنة متابعة جائحة كورونا في الجزائر، الدكتور جمال فورار، عن تسجيل 64 إصابة جديدة موزعة على 19 محافظة، لتصل الحصيلة إلى 1825 حالة، وفق وسائل إعلام جزائرية.

وأضاف فورار أنه تم تسجيل 55 حالة شفاء جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 460، فيما خضع 1722 مريضا إلى البروتوكول العلاجي الجديد(العلاج بالكلوروكين).

وأكد عضو لجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا في الجزائر رضا محياوي، أن الحالات التي خضعت للعلاج بعقار "كلوروكين" لم تعان من أي مضاعفات.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الشروق" الجزائرية، أوضح محياوي أن وزارة الصحة دعت للعلاج بـ"كلوروكين"، إلى جانب دواء "زيثروماكس"، وقد أثبت العقاران فعالية وساهما في تحسين حالات المرضى.

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، أنه تم إجراء 589 تحليلًا مخبريا، حيث تم تسجيل 23 تحليلا إيجابيا، 9 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و14 حالة إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 685 حالة مؤكدة من بين 10676 تحليلا، فيما بلغ العديد الإجمالي للوفيات 25 حالة.