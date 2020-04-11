الإمارات تسجل 376 إصابة جديدة بكورونا

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ابوظبي: أعلنت الإمارات السبت أنها اجرت 20 ألف فحص إضافي لفيروس كورونا المستجد على مواطنين ومقيمين، ما أدى إلى تسجيل 376 إصابة جديدة بالفيروس. وقالت وزارة الصحة الإماراتية إن مجموع الإصابات المسجلة هو 3736 حالة. وأعلنت الوزارة عن ارتفاع حالات الشفاء إلى 588 حالة. واتّخذت السلطات الإماراتية إجراءات احترازية صارمة للحد من انتشار الوباء، بينها وقف الرحلات الجوية وإغلاق المدارس والمساجد والعمل عن بعد والحد من التنقل. مواضيع قد تهمك :

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