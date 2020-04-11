لبنان.. إقبال على شراء الغذاء عشية حظر سير المركبات

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365

شهدت الأسواق في لبنان، مساء السبت، إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء الأغذية، عشية دخول قرار منع سير المركبات حيّز التنفيذ، ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

ووفق مراسلي الخليج 365، لوحظ اصطفاف المواطنين بالعشرات أمام المحال التجارية والأفران في مختلف مناطق البلاد، للحصول على احتياجاتهم.

في بيروت، حرص أصحاب محال بيع المنتجات الغذائية على إلزام المصطفين بالشروط الصحية من حيث ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي (التباعد الجسدي مسافة آمنة لتجنب نقل العدوى).

على النحو ذاته، عمل أصحاب المحال في منطقة جبيل (شمال)، على تنظيم حركة الدخول منعا للاكتظاظ، ومنعوا دخول أي شخص لا يضع القفازات والكمامات، إلى جانب تعقيم الداخلين.

فيما تواجدت الشرطة لتسهيل وقوف السيارات أمام المحال.

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ومطلع الأسبوع الجاري، وضمن الإجراءات الاحترازية من كورونا، فرضت وزارة الداخلية قيودا لتخفيف حركة السيارات والشاحنات في الطرقات على مدار أيام الأسبوع، إذ خصصت أياما لحركة السيارات التي تنتهي لوحاتها برقم زوجي، وأخرى للمنتهية برقم فردي.

وجراء عدم الالتزام الكبير بقرار تقييد سير المركبات، قررت الوزارة ـ وفق بيان ـ منع سير جميع المركبات يومي الأحد 12 و19 أبريل/ نيسان الجاري، باستثناء سيارات المصالح الحكومية.

وكإجراء وقائي من كورونا، فرضت الحكومة منتصف مارس/ آذار الماضي، حالة "التعبئة العامة" في البلاد، التي تشمل إجراءات عدة، منها فرض إغلاق تام على الأنشطة التجارية باستثناء الأفران ومحال بيع المواد الغذائية، وإغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية، وصولا إلى فرض حظر تجوال تام ليلا، ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الخامسة فجرا.

وتم الخميس تمديد حالة "التعبئة العامة" أسبوعين حتى 26 أبريل.

وحتى السبت، سجل لبنان 619 إصابة بكورونا، منها 10 وفيات، بحسب بيانات وزارة الصحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.