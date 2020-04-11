ارتفاع وفيات كورونا في الجزائر والعراق وإصابتان بالسودان

عواصم عربية / الخليج 365

أعلنت كل من الجزائر والعراق ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا، فيما سجلت تونس 43 حالة شفاء جديدة.

في الجزائر، قال الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة جمال فورار، إنه "تم خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة تسجيل 19 وفاة، و64 إصابة جديدة بالفيروس، ما رفع الإجمالي إلى 1825 إصابة، من ضمنها 275 وفاة".

وأوضح فورار، أن "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 460 شخصا من إجمالي المصابين، بعد تسجيل تعافي 55 مصابا منذ الجمعة".

فيما أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل وفاتين و39 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1318، بينهم 72 وفاة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الوفاتين سجلتا في العاصمة بغداد ومحافظة السليمانية شمالي البلاد.

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وسجلت الوزارة تعافي 51 حالة جديدة، رفعت الإجمالي إلى 601.

وفي السودان، ارتفع عدد مصابي كورونا إلى 19، بعد تسجيل حالتين جديدتين.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الحالة الأولى لرجل في الأربعين من عمره، والثانية لامرأة ثلاثينية.

أما في تونس، فارتفع إجمالي المتعافين إلى 43، بعد تسجيل 18 حالة شفاء جديدة، وفق بيان لوزارة الصحة.

وفي وقت سابق السبت، سجلت تونس وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 26، من بين 671 إصابة.

وحتى عصر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و733 ألفا، توفي منهم نحو 106 آلاف، فيما تعافى أكثر من 392 ألفا، بحسب موقع Worldometer.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.