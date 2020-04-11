كورونا.. 4 وفيات بالإمارات ترفع الإجمالي إلى 20

أبو ظبي / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، السبت، تسجيل 4 وفيات بفيروس كورونا، ما يرفع الإجمالي بالبلاد إلى 20.

وأضافت المتحدثة باسم الوزارة فريدة الحوسني، في البيان اليومي حول مستجدات الفيروس، أن "إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3736، بعد اكتشاف 376 حالة جديدة من مختلف الجنسيات".

وأشارت إلى أن "الحالات المتعافية من كورونا وصلت 588".

Advertisements

والمتوفون والمتعافون محسوبون ضمن إجمالي الإصابات.

وكشفت المتحدثة أن "بلادها بدأت استخدام العلاج بالبلازما، إلى جانب عدد من العلاجات الأخرى للفيروس، ويتم قياس فعاليته من خلال الدراسات والأبحاث".

وحتى مساء السبت، بلغ عدد مصابي كورونا حول العالم أكثر من مليون و725 ألفا، توفي منهم نحو 105 آلاف، فيما تعافى حوالي 390 ألفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.