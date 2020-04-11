الولايات المتحدة تتخطى إيطاليا وتسجل أعلى وفيات بـ«كورونا» في العالم

باتت الولايات المتحدة السبت البلد الأكثر تأثراً في العالم بوباء كوفيد-19 مع تسجيلها 18860 وفاة، متخطية إيطاليا من حيث حصيلة الوفيات، بحسب إحصاء لجامعة حونز هوبكنز.
وتسجل إيطاليا حتى الآن 18849 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، وفق تعداد لفرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية. وتعدّ الولايات المتحدة أكثر من 500 ألف إصابة، الحصيلة الأعلى في العالم أيضاً.
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