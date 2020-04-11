مدني حائل ينقذ مسنًا سقط في خزان مياه

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أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل العقيد نافع الحربي أن فرق الإنقاذ المائي نجحت في إنقاذ مسن سقط في خزان مياه لعمارة قيد الإنشاء بحي المحطة بمدينة حائل.
وأضاف أنه جرى نقله للمستشفى بواسطة الهلال الأحمر لتلقي العلاج وأن حالته مستقرة .
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