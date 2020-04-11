«مرور الشرقية» يقبض على متهور قام بدهس قائد دراجة نارية

ألقى مرور المنطقة الشرقية القبض على قائد مركبة بعد ارتكابه عدة مخالفات مؤثرة على السلامة العامة. وأوضح مرور الشرقية أن تلك المخالفات قد نتج عنها صدم قائد دراجة نارية، وسيتم إحالة قائد المركبة المخالفة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور انشر الخبر :

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