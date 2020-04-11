مشروع قرار بالصين يعدد الحيوانات المسموح بأكلها.. إليكم ماهي

قدمت الحكومة الصينية، مشروع قرار يتضمن لائحة بالحيوانات التي يسمح باستهلاك لحومها على ضوء انتشار فيروس كورونا الجديد، أو ما بات يُعرف باسم “كوفيد-19” الذي يشتبه بأنه نشأ بحيوانات برية في سوق مدينة ووهان للحيوانات.

وقدمت وزارة الزراعة الصينية في مشروع قرارها اللائحة معددة حيوانات مثل الخنازير والبقر والدجاج والخراف بالإضافة إلى لائحة خاصة تتضمن “أنواعا من الغزلان والنعام وحيوان ألألبكا (المشابه لحيوان اللاما)”، مشيرة إلى أن فصيلتين من الثعالب والراكون والمنك يمكن اقتنائها ولكن ليس لاستهلاك لحومها.

ولم يتضمن مشروع القرار المقدم، الأربعاء، ذكرا لحيوانات أشتبه بها علماء بأنها وراء تفشي فيروس كورونا الجديد مثل الخفافيش وحيوان البنغول وقطط الزباد بالإضافة إلى الكلاب.

ويذكر أن ووفقا لآخر الأرقام التي نشرتها جامعة جون هوبكينز الأمريكية، الجمعة، فإن الصين سجلت 82.924 ألف إصابة بفيروس كورونا الجديد، توفي منهم 3340 شخصا في حين بلغ عدد المتعافين 77.758 ألف حالةن منذ بدء ظهور الوباء في منطقة ووهان.