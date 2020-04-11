شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق لقاء «مكنون» السنوي «عن بعد» الثلاثاء المقبل.. رابط التسجيل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض “مكنون”، انطلاق لقاء مكنون السنوي الخامس عشر، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 21 شعبان 1441هـ، من الساعة 4:15 مساء وحتى الساعة 9:45 مساء.
وأوضحت جمعية مكنون، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن حضور اللقاء سيتم عن بعد، كما سيتم توزيع شهادات للحضور.
وأضافت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض “مكنون”، أنه يمكن التسجيل لحضور اللقاء السنوي إلكترونيا من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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