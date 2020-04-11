شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الرياض توزّع نصف مليون عبوة معقم على المواطنين والمقيمين مجاناً (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت أمانة الرياض، اليوم السبت، أنه تم توزّع أكثر من نصف مليون عبوة معقم على المواطنين والمقيمين مجاناً

وأوضحت الأمانة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: أنه في إطار مسؤوليتها المجتمعية للحد من انتشار كورونا فقد تم توزيع ٥٦٠,٢٣٠ عبوة من المعقم المنتج في مختبراتنا المركزية مجانًا على المواطنين والمقيمين”.

وأضاف “أن الجهود مستمرة لتقديمه إلى أكثر الفئات احتياجًا له بالتعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية”.

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