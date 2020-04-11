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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أروى عمر تهاجم الناشطة هند القحطاني بعد ظهورها في مقطع جرئ (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
وقالت عمر في فيديو:" إنها شاهدت مقطع قديم لهند القحطاني تتحدث فيه عن شهرتها في المملكة والخليج العربي ".
ووجهت عمر رسالة شديدة اللهجة لهند القحطاني، قائلة:" اشتهرتي بالتعريان عشان تقهر أهلها وزوجها بس ".
وكانت هند القحطاني ظهرت فى فيديو تحكي فيه عن الأوضاع في أمريكا، وما أحدثه فيروس كورونا من رعب في بلاد العم سام، وأوضحت أن في أمريكا جنونا، ويمكن فجأة أن يغلقوا المطاعم وغيرها.
وقالت القحطاني لمتابعيها إن" الوضع هنا غير مبشر بالخير وفيه لمدة 3 أسابيع بسبب كورونا "، كما مازحت متابعيها بجملة " زغردي يا انشراح
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