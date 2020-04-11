الإمارات: قرار "أوبك+" سيكون له أثر كبير في إعادة التوازن لسوق النفط

وأضاف المزروعي على تويتر "قرار التخفيض الأكبر للإنتاج في تاريخ المنظمة سوف يكون له أثر كبير في إعادة التوازن للسوق النفطية في وقت يشهد فيه العالم تكاتف الجميع لمواجهة وباء كورونا" مشيرا إلى أن القرار سيساعد في تحقيق التوازن بين الإمدادات والطلب.

​وقدم الوزير الإماراتي الشكر للسعودية التي دعت للإجتماع الذي توصلت فيه أوبك بقيادة السعودية وحلفاؤها بقيادة روسيا، المعروف باسم أوبك+، لاتفاق للحد من إنتاج الخام بمقدار عشرة ملايين برميل يوميا أو ما يوازي عشرة بالمئة من الإمدادات العالمية بعد محادثات ماراثونية يوم الخميس.

وأفاد البيان الختامي لدول "أوبك+" حول الجلسة الأخيرة، يوم 9 نيسان/أبريل، بأن روسيا والسعودية ملزمتان بإنتاج ما لا يزيد عن 8.5 مليون برميل من النفط يوميا في أيار/مايو، وحزيران/يونيو، وفقا للاتفاق الجديد لـ"أوبك+".

وأشار البيان إلى أن كل ذلك تمت الموافقة عليه من قبل دول "أوبك" ودول خارج المنظمة المشاركة في إعلان التعاون ما عدا المكسيك، ولا يمكن تنفيذه إلا بموافقة المكسيك.