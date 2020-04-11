وقال رئيس اللجنة النائب يحيى السعود، في بيان نشرته اللجنة في موقعها الرسمي على موقع "فيسبوك"، إن "القانون الدولي والشرعية الدولية وحقوق الإنسان كفل للأسرى الحصول على معاملة إنسانية".
وحمّل السعود "السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى"، مشيرا إلى أن "سجون الاحتلال تفتقر للحد الأدنى من المقومات الإنسانية، لا سيما وأن العالم كله يواجه وباء الكورونا".
ووصف النائب الأردني ممارسات إسرائيل بحق الأسرى في سجونها بـ"المنافية للقيم الإنسانية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والديانات السماوية".
وأكد أن "لجنة فلسطين النيابية ستبذل كافة الجهود للضغط على الاحتلال، للإفراج عن الأسرى من خلال الحكومة الأردنية والقنوات الدبلوماسية والجمعيات العمومية والمحافل الدولية".
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليبلغ الإجمالي 10505 بينها 191 حالة في وضع صحي خطير.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة "فلسطين" بالبرلمان الأردني تطالب بالإفراج عن الأسرى في السجون الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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