© AP Photo / Hani Mohammed
وقال البيان إن معاناة الكثير من شعوب الشرق الأوسط من الصراعات، وأن تفشي فيروس كورونا فاقم من تلك المعاناة، مضيفا "نحث الأطراف على التواصل عبر خطوط النزاع والتعاون محليا وإقليميا وعالميا لوقف الانتشار السريع للفيروس، وتقاسم الموارد، حيثما أمكن، والسماح بالوصول إلى المرافق الطبية عند الحاجة"، فضلا عن "التضامن" في جهود مواجهة الفيروس.
وقد تجاوز عدد المصابين بوباء "كوفيد. 19"، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية في 11 مارس/آذار الماضي (جائحة)، في نحو 185 بلدا، 1.7 مليون شخص، توفي من بينهم أكثر من 104 آلاف، بينما تخطى عدد المتعافين 389 ألف.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 65000 حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.
© Sputnik . Mohamed Hassn
أكثر 6 أسئلة انتشارا عن فيروس كورونا وأجوبتها
كانت هذه تفاصيل خبر المبعوثون الأمميون في الشرق الأوسط يدعون لوقف القتال ومواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.