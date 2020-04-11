ليس الاقتصاد أو السياسة... محمد بن راشد يكشف عن مجال يقود العالم

ونشر محمد بن راشد، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الجمعة، أكد من خلالها أن الدور الذي تلعبه الصحة يتقدم على أدوار القطاعات الأخرى كافة، خاصة السياسة والاقتصاد.

وأوضح حاكم دبي أن الاقتصاد والسياسة تجادل العالم بشأنهما، في أسبقية أحدهما على الآخر، مشيرا إلى الحقائق الجديدة التي فرضها انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" على الوعي الإنساني والمجتمع الدولي برمته.

وقال محمد بن راشد في تغريدته: ظل العالم لسنوات يتجادل.. من يقود الآخر، هل تقود السياسة الاقتصاد؟ أم الاقتصاد يقود السياسة؟ من العربة ومن الحصان؟".

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وتابع حاكم دبي:

واكتشفنا في زمن الكورونا.. أن الحصان وعربته تحملهما الصحة.. وتقودهما مرغمين حيث تريد.. وأن السياسة والاقتصاد يتقزّمان أمام فيروس يجعل دهاة العالم في حيرة وخوف وتيه.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 65000 حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.