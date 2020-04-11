شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 1825 مصابا و275 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جمال فورار المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر ، اليوم السبت ، ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا بالبلاد إلى 1825 حالة إصابة، و275 حالة وفاة.

وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومى إنه تم تسجيل 64 حالة إصابة جديدة، و19 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا بينما بلغ اجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 460 حالة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وبدأت السلطات الجزائرية يوم الأحد الماضي تطبيق حظر التجوال الجزئي من 7 مساء إلى 7 صباحا في كافة الولايات الجزائرية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها العاصمة يكون الحظر فيها من 3 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة) التي تم وضعها قيد الحجر الصحي الكامل طوال اليوم منذ 24 مارس الماضي، لكونها بؤرة لانتشار الإصابات بفيروس الكورونا.