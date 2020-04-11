شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطيني مصاب بكورونا يحذر الشباب من الاستهتار: "متفردوش عضلاتكم".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه شاب فلسطيني يدعى إياد أبو اسنينه مصاب بفيروس كورونا الجديد رسالة إلى كل المواطنين في فلسطين والعالم العربي يطالبهم بالحذر من عدوى وباء كورونا المستجد، وعدم التعامل بلا مبالاة مع هذا الفيروس الخطير.

ونشرت وسائل اعلام فلسطينية فيديو لرسالته من داخل مستشفى العزل قائلا: "للشباب كلهم والكبار والصغار خلوا بالكم من اولادكم ومتستهتروش بالموضوع وخلوا بالكم من حالكم متفردوش عضلاتكم أمام هذا الفيروس، والأكل اهم شيء عشان يساعد المناعة في مقاومة الفيروس".



الشاب الفلسطينى المصاب

وتابع: "أنا الان بقالي 3 أيام مش عارف أنام، وبحاول أكل واشرب ميه عشان أخف وربنا يرفع عن الكل ويسلمنا جميعا".

وكانت قد أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة عن وصول جثمان المواطن الفلسطيني أسامة أبو العطا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري ، حيث وافته المنية أثناء تلقيه العلاج في مستشفى فلسطين بالقاهرة .

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وأوضحت السفارة أنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس و بمتابعة حثيثة من وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، فقد تواصلت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة مع الجهات المصرية المعنية بالرغم من الظرف الصحي العالمي المتعلق بجائحة كورونا للوقوف على اجراءات نقل جثمانه إلى قطاع غزة تلبية لرغبة أهله بدفن الجثمان في غزة .

و تابع سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح مع مندوبي السفارة بالقاهرة إنهاء كافة الإجراءات اللوجستية واستصدار الموافقات الأمنية بالتعاون مع الجهات المصرية المختصة لتيسير نقل الجثمان إلى قطاع غزة.

ووجه سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح الشكر إلى السلطات والجهات ذات الصلة في مصر التي لم تتوان عن تقديم كافة أشكال المساعدة.

كما توجه السفير دياب اللوح وكافة مستشاري وكوادر سفارة دولة فلسطين لدى القاهرة و مندوبيتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية بخالص المواساة والتعازي القلبية لآل أبو العطا الكرام في فقيدهم ، متمنيا أن يلهم الله ذويه الصبر والسلوان.