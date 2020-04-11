شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد مصابى كورونا فى السودان إلى 19 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم السبت، ارتفاع عدد مصابى فيروس كورونا إلى 19 حالة، بعدما تم تأكيد إصابتين جديدتين.

وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم السبت - أن التقارير الوبائية، أكدت تسجيل حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا، دون تسجيل وفيات جديدة، عدا حالتى الوفاة التى سبق الإعلان عنهما.

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وأشارت التقارير الوبائية إلى أن حالة الإصابة رقم ١٨ لرجل سودانى فى الأربعينيات من العمر يسكن فى ولاية الخرطوم، وليس له تاريخ سفر للخارج ولم يثبت التقصى الوبائى مخالطته لحالة موجبة أو مشتبهة، أما الحالة رقم ١٩ فهى لسودانية فى الثلاثينيات من العمر تسكن فى مدينة أم درمان بولاية الخرطوم، مخالطة لشخص قادم من خارج البلاد.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية أن المريضين يتلقيان الرعاية الطبية اللازمة فى مركز العزل، مشيرة إلى أن إجمالى الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا بلغ ٢٦٨ حالة بجميع مراكز العزل بالسودان.