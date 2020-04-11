ماليزيا ترحب بقرار التحالف العربي وقف إطلاق النار باليمن

كوالالمبور / الخليج 365

أعربت الحكومة الماليزية عن ترحيبها بقرار التحالف العربي، وقف إطلاق نار من جانب واحد لأسبوعين في اليمن، بسبب وباء كورونا الذي يجتاح العالم.

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية الماليزية، السبت، أهمية أخذ التحالف بقيادة السعودية، توصيات الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار.

وأوضح البيان أن "القرار المتخذ خطوة إيجابية نحو ضمان وقف دائم لإطلاق النار".

وشدد على أن جميع الأطراف في اليمن تدعم الحل السلمي القائم على الحوار.

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وأشار البيان إلى أن ماليزيا تدعو الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار، وتجنب الأعمال التي من شأنها الإضرار به.

والأربعاء، أعلن التحالف العربي وقف إطلاق نار في اليمن من جانب واحد لأسبوعين "قابلة للتمديد"، لمواجهة مخاطر كورونا، واستجابت الحكومة اليمنية للهدنة، التي حظيت بترحيب إقليمي ودولي.

وظهر الخميس، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لكن قوات الحكومة اتهمت الحوثيين بخرقه والاعتداء على مواقعها، رغم أن الحوثيين لم يعلنوا موافقتهم على الهدنة.

واعتبر الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام، في تصريحات متلفزة، أن الهدنة "مناورة سياسية وإعلامية تهدف للتخريب على الرؤية التي قدمها الحوثيون إلى الأمم المتحدة بشأن الحل".

والجمعة، أعلنت الحكومة تسجيل أول إصابة بكورونا في مدينة الشحر، بمحافظة حضرموت (شرق).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.