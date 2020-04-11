مبعوثو غوتيريش بـ4 دول عربية يناشدون حشد الجهود ضد كورونا

نيويورك / محمد طارق / الخليج 365

أطلق مبعوثو أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 4 دول عربية، السبت، نداء إنسانيا مشتركا لوقف الأعمال العدائية، وحشد جهود مواجهة تفشي فيروس كورونا.

النداء أطلقه مبعوثو غوتيريش، في سوريا جير بيدرسون، ولبنان يان كوبيش، والعراق جينين هينيس ـ بلاسخارت، واليمن مارتن غريفيث، واطلعت عليه الخليج 365.

ودعا المبعوثون الأربعة جميع الأطراف المعنية إلى "المشاركة دون شروط مسبقة في التفاوض على وقف فوري للأعمال العدائية المستمرة، والتوصل إلى حلول طويلة الأمد للصراعات المستمرة في جميع أنحاء المنطقة".

وقالوا في النداء، إنه "في 23 مارس (آذار) الماضي، أطلق غوتيريش نداء لوقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم، وحث جميع الأطراف المتحاربة على ترك الأعمال العدائية، لكن لا يزال هناك المزيد لترجمة هذه الكلمات إلى أفعال".

وأضافوا: "كثير من الناس عانوا في الشرق الأوسط من الصراعات والحرمان لفترة طويلة جدا، وتتفاقم معاناتهم الآن بسبب أزمة كورونا، وآثارها المحتملة على المدى الطويل في المجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي".

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وناشد المبعوثون جميع الأطراف، "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتخفيف حدة التوترات، والعمل على حل الخلافات من خلال الحوار والوسائل السلمية".

كما طالبوا بـ "ضرورة الاهتمام بمحنة المعتقلين والمخطوفين والمفقودين، والإفراج الإنساني عنهم، وضمان توفير رعاية طبية كافية، وتدابير وقائية في جميع أماكن الاحتجاز".

وتعاني الدول العربية الأربع، صراعات وأزمات معيشية واقتصادية تهدد بزيادة حدة تفشي كورونا.

وأعلن اليمن، الجمعة، تسجيل أول إصابة بكورونا، في ظل مخاوف من انتشاره في البلد الذي يشهد الوضع الصحي فيه تدهورا حادا، بسبب الحرب التي دخلت عامها السادس بين القوات الحكومية المدعومة سعوديا، والحوثيين المدعومين إيرانيا.

ووصل عدد المصابين بالوباء في العراق، حتى السبت، إلى 1279، تشمل 70 وفاة، وفق بيانات وزارة الصحة.

أما في سوريا، فقد بلغ عدد المصابين 19، منهم حالتا وفاة، بحسب إحصاءات للنظام. وفي لبنان سجلت وزارة الصحة، 619 إصابة بالفيروس، بينها 20 حالة وفاة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.