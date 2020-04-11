ليبيا.. حكومة الوفاق تتسلم مساعدات طبية من تركيا

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الخليج 365
ـ وكيل عام وزارة الصحة محمد الهيثم استلم الشحنة من سفير تركيا لدى ليبيا سرحات أكسن.
ـ المساعدات حملت شعار "ما بعد اليأس إلا الأمل، وما بعد الظلام إلا الشمس"
أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، السبت، تسلمها شحنة مساعدات طبية مقدمة من الشعب التركي لمواجهة فيروس كورونا.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة، إن وكيل عام وزارة الصحة محمد الهيثم تسلم الشحنة من سفير تركيا لدى ليبيا، سرحات أكسن.
وأضاف بأن المساعدات حملت شعار "ما بعد اليأس إلا الأمل، وما بعد الظلام إلا الشمس".
وقالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق المعترف بها دوليا في بيان: "استلمنا السبت، شحنة من المساعدات الصحية، تشمل مستلزمات طبية وقائية وعلاجية ومعقمات من الشعب التركي لمساعدة الشعب الليبي في مواجهة جائحة كورونا".
بدوره، أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج عن "الشكر والامتنان لجمهورية تركيا وعن عمق العلاقات الثنائية وأواصر الأخوة والصداقة بين الشعبين الشقيقين".
والجمعة، أعلنت أنقرة إرسال شحنة مساعدات طبية لليبيا للحد من انتشار كورونا.
وحتى السبت، سجلت ليبيا 24 إصابة بالفيروس، حسب بيانات وزارة الصحة.
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