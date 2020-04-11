نائب لبناني يشيد بدور تركيا في حل قضية سائقي بلاده

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365
وجه رئيس "اللقاء الديمقراطي" بالبرلمان اللبناني تيمور جنبلاط، السبت، شكره لتركيا وسفيرها في بيروت هاكان تشاكل، لمعالجة قضية سائقي بلاده العالقين عند معبر الخابور على الحدود التركية ـ العراقية.
وأكد جنبلاط، في بيان صادر عن الحزب التقدمي الاشتراكي، اطلعت عليه الخليج 365، أنه تم "السماح للسائقين اللبنانيين بالمرور كموكب واحد داخل الأراضي التركية، وصولا إلى مرفأ مرسين، حيث سيتم نقل الشاحنات عبر البحر إلى لبنان".
وبقي 37 سائقا لبنانيا لشاحنات النقل البري عالقين على الحدود التركية ـ العراقية، منذ أكثر من 41 يوما، بسبب الإجراءات المتخذة خوفا من انتشار فيروس كورونا.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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