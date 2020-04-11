4 أسباب تقود باريس لمغازلة حكيمي

يعد أشرف حكيمي، نجم منتخب المغرب المعار من ريال مدريد الإسباني إلى بوروسيا دورتموند الألماني، صفقة رابحة إذا أراد نادي باريس سان جيرمان التعاقد معه.

وأشارت مجلة “فرانس فوتبول”، في تقرير، إلى أن بي إس جي لا يضم بين صفوفه ظهير أيمن يمكن الاعتماد عليه بمفرده، مثلما كان الحال عليه مع الإيفواري سيرج أورييه، لاعب توتنهام.

وأضافت أنه رغم صغر سن حكيمي، إلا أنه من النوعية التي يحتاجها العملاق الباريسي.

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وأوضحت أن حكيمي له من الثقل والخبرات، ما يؤهله للعب في مستوى عال، بفضل تدرجه بين صفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

واعتبرت “فرانس فوتبول” أن أشرف حكيمي فرصة ثمينة لباريس في سوق الانتقالات، فهو لن يكلف خزينة النادي سوى 40 مليون يورو، وإذا كان يحلم اللاعب المغربي بالعودة مجددا إلى صفوف الملكي، فإنه لا يضمن مكانا في التشكيل الأساسي بعكس الحال إذا انتقل إلى بي إس جي.

ولفتت إلى أن البلجيكي توماس مونييه ينتهي تعاقده مع النادي الباريسي، بنهاية الموسم الجاري، ما يفرض على مسؤولي بي إس جي ضرورة البحث عن بديل له في الميركاتو المقبل.