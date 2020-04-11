رسميا.. كاف يعلن تأجيل دوري الأبطال والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال كاف، في بيان، إنه في ضوء انتشار الفيروس، وإغلاق أغلب المطارات حول العالم، تقرر تأجيل مباريات نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية، المقرر إقامتها في الفترة بين 1-3 مايو/آيار و8-10 مايو 2020.

كما أعلن الكاف، تأجيل تصفيات كأس العالم للسيدات، تحت 17 سنة، التي كانت مقررة في الفترة من 1 إلى 3 مايو ومن 15 إلى 17 مايو 2020.

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وأعلن كاف، أنه يراقب الوضع عن كثب، وسيعلن المواعيد الجديدة لاحقًا.

جدير بالذكر، أن الزمالك سيلتقي الرجاء، في نصف نهائي دوري الأبطال، فيما يجمع نصف النهائي الآخر بين الأهلي والوداد.

وفي الكونفدرالية، سيلتقي نهضة بركان مع مواطنه حسنية أكادير، بينما يجمع نصف النهائي الآخر بين بيراميدز وحوريا.