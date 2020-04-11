مناورات للناتو في البحر الأسود بمشاركة جورجيا

نفذت خمس سفن حربية تابعة لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، تدريبات مشتركة في البحر الأسود، مع زورقي دورية من فئة Island تابعين لجورجيا، وقال ممثل خفر السواحل الجورجي بادري شينجيليا: “دخلت السفن المياه الإقليمية لجورجيا وزارت ميناء بوتي، وقامت بتدريبات مشتركة مع الزورقين الحربيين Ochamchira وDioskuria التابعين لخفر السواحل بشرطة الحدود التابعة لوزارة الداخلية الجورجية”. وأضاف أنه بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، أخذ الطرفان في الاعتبار توصيات منظمة الصحة العالمية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض. وأشار إلى أن التواصل بين البحارة كان محدودا، وأجريت التدريبات وتبادل المعلومات بين السفن باستخدام أضواء الإشارة والأعلام. انشر الخبر :

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