وزير الشؤون الإسلامية: لا صلاة تراويح في شهر رمضان

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ‏الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، تعليق صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا في هذا الصدد إلى قرار تعليق جميع صلوات الفرض في كافة المساجد وهي أهم وأعظم من صلاة التراويح .

جاء ذلك في رده على تساؤل برنامج mbc في أسبوع اليوم: هل هناك قرار بتعليق صلاة التراويح في رمضان لاسيما أنه تبقى أقل من أسبوعان، حيث قال: “ما أشرتم إليه لن يتم إلا بعد ارتفاع هذه الغمة وزوالها عن المسلمين جميعًا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك قريبًا،

موضحًا أن تعليق الصلوات في الفرض هو أهم وأعظم من تعليق صلاة التراويح، وقد صدر ذلك في جميع المساجد في السعودية ما عدا الحرمين الشريفين.