الصحة الكويتية تسجل 161 إصابة جديدة بـ “كورونا”

سجلت وزارة الصحة الكويتية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 161 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ). وبذلك يرتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس في دولة الكويت إلى 1154 حالة إصابة. انشر الخبر :

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