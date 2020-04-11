إعفاء الضمانيين والأيتام وذوي الإعاقة من سداد مستحقات الإسكان لـ3 أشهر

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية‬⁩ عن مبادرة بين الوزارة ووزارة الإسكان تنص على إعفاء الضمانيين والأيتام وذوي الإعاقة من سداد استحقاقات وزارة الإسكان لمدة 3 أشهر. انشر الخبر :

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