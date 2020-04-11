الصحة .. تسجيل 5 حالات وفاة و382 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 11 أبريل 2020، عن تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال يوم أمس الجمعة .
وأضاف متحدث “الصحة” الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس “كورونا” أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 4033 حالة حتى الآن.
وقال متحدث “الصحة” : إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 4033 حتى الآن من من بينها 3261 حالات نشطة ومنها 67 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة.
وتابع : بلغت حالات التعافي 720 حالة، بإضافة 35 حالة تعافي جديدة وتم تسجيل 5 حالات وفيات إضافية، معظمهم لديهم حالات مرضية مزمنة .
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