شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: خطوات بسيطة تكشف سلامة «كبار السن» من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة، أنه يمكن الاطمئنان على كبار السن ووقايتهم من فيروس كورونا، من خلال خطوات بسيطة عبر تطبيق موعد.

وقالت الصحة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “لأن حماية أحبائنا من كبار السن من فيروس ⁧كورونا⁩ واجب ومسؤولية، يمكنك بخطوات بسيطة التأكد من سلامتهم بما يخص أعراض الفيروس من خلال تطبيق موعد.

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حمل تطبيق موعد:

⁦http://moh.gov.sa/MawidApp⁩

أو من خلال الموقع الإلكتروني:

⁦https://s.moh.gov.sa/MawidWeb