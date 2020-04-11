شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: خطوات بسيطة تكشف سلامة «كبار السن» من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة الصحة، أنه يمكن الاطمئنان على كبار السن ووقايتهم من فيروس كورونا، من خلال خطوات بسيطة عبر تطبيق موعد.
وقالت الصحة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “لأن حماية أحبائنا من كبار السن من فيروس كورونا واجب ومسؤولية، يمكنك بخطوات بسيطة التأكد من سلامتهم بما يخص أعراض الفيروس من خلال تطبيق موعد.
حمل تطبيق موعد:
http://moh.gov.sa/MawidApp
أو من خلال الموقع الإلكتروني:
https://s.moh.gov.sa/MawidWeb
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