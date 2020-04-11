شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تضبط مصنع مياه مخالف لاشتراطات التعبئة والتخزين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت هيئة الغذاء والدواء، اليوم السبت، بالتعاون مع أمانة محافظة جدة أنه ضبطب كمية من عبوات مياه لمصنع مخالف لاشتراطات التخزين والتعبئة في مدينة جدة.

وأوضحت الغذاء والدواء، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم استدعاء صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

Advertisements