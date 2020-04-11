شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز 24 مبنى تحتوي على 600 غرفة لـ«العزل الصحي» بجدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، اليوم السبت، أنه تم تجهيز ٢٤ مبنى، تشتمل على أكثر من ٦٠٠ غرفة مجهزة بالكامل للعزل الصحي، إضافةً إلى عيادة طبية لخدمة الضيوف.

وأوضحت الجامعة، أنه تم تدريب الطواقم الطبية والأمنية على التعامل والاستقبال بما يتوافق مع الإجراءات المتخذة من وزارة الصحة.

وأضافت جامعة الملك عبدالعزيز، أن ذلك يأتي ضمن التكامل مع جهود وزارتي الصحة والتعليم، في إطار الإجراءات المتخذة من الدولة لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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