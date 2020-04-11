صحة الناس أولوية: الإمارات تستخدم العلاج بالبلازما وعلاجات أخرى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت المتحدثة باسم قطاع الصحة الإماراتي، د. فريدة الحوسني، عن بدء دولة الإمارات باستخدام العلاج بالبلازما إلى جانب عدد من العلاجات الأخرى لفيروس كورونا ويتم قياس فعاليتها من خلال الدراسات والأبحاث، مؤكدة حرص دولة الإمارات على متابعة كل الدراسات والعلاجات المتوفرة أو المعلنة حول العالم، ومؤكدة أن الدولة لن تتأخر عن توفير أي علاج لسلامة المواطنين والمقيمين «فصحتكم أولويتنا».

وفي الإحاطة الإعلامية حول آخر مستجدات كوفيد-19 أعلنت المتحدثة باسم قطاع الصحة عن شفاء 170 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض ليصل مجموع حالات الشفاء في الدولة إلى 588 حالة، مشيرة إلى تسجيل 376 حالة جديدة مصابة بكوفيد19، ليبلغ إجمالي الحالات المصابة في الدولة إلى 3736 حالة، كما تم تسجيل 4 حالات وفاة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة في الدولة 20 حالة، مضيفة أنه تم إجراء 20 ألف فحص جديد للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق الدولة. وأكدت المتحدثة باسم قطاع الصحة الإماراتي، على أن الارتفاع الملحوظ في حالات الشفاء في الدولة، يعود لطبيعة الحالات المسجلة التي تعد أغلبها حالات بسيطة تتعافي من أعراض المرض بشكل تلقائي بعد فترة من الوقت تتراوح ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع.

ولفتت الحوسني إلى فعالية الأدوية التي تستخدم لعلاج فيروس كورونا، وتقاس بتقليل مدة العدوى أو فعاليتها في تقليل المضاعفات، وبالتالي تسريع عملية التعافي. مضيفة: أثبتت بعض الدراسات المبدئية فعالية عدد من الأدوية مثل كلوروكوين وهيدوركسي كلوروكوين وهي بالفعل أدوية مستخدمة في الدولة، بالإضافة لأدوية أخرى مضادة للفيروسات ويتم متابعة فعاليتها بشكل مستمر.

واستطردت الحوسني قائلة: زيادة حجم الفحوص وتوسيع نطاقها على مدار الساعة يمكناننا من الكشف عن حالات أكثر وحصر الحالات والمخالطين وعزلهم، وبالتالي الحد من تفشي الفيروس. مناشدة الأفراد الذين يعانون من ارتفاع درجة الحرارة أو أية أعراض تنفسية، التوجه إلى أقرب مركز فحص واتباع الإجراءات الوقائية مثل لبس الكمامات، والتباعد الجسدي مع الآخرين في هذه المراكز.

وتابعت الحوسني: نجاحنا اليوم يكتمل مع استمرارنا في التباعد الجسدي واستمرار برنامج التعقيم الوطني، والحرص على اتباع السلوكيات الصحية في المنازل، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، ولا يمكن التنبؤ بتاريخ محدد لانخفاض الحالات المصابة بفيروس كورونا ولكن هناك تقييماً مستمراً.

وأشارت المتحدثة باسم قطاع الصحة الإماراتي، إلى أن التعامل مع المتوفين المصابين بكورونا في الدولة يتم بصورة تضمن إكرام الميت، حيث يتم إجراء عملية التغسيل بالطريقة الصحيحة وفق تعاليم الشريعة الإسلامية، مع اتباع الاجراءات الوقائية من جانب المغسلين، مطالبة بأن تقتصر إجراءات الدفن والصلاة على الميت على عدد محدود جداً من أهل المتوفى، وتجنب إجراء العزاء والاقتصار على التعزية من خلال التواصل بالهاتف لتجنب التجمعات والحفاظ على سلامة الجميع.