ونقلت صحيفة "القدس"، ظهر اليوم السبت، عن قيادي بحركة حماس ـ لم تذكر اسمه وكنيته ـ أن الحركة لم تتلق حتى الآن أي رد جدي من إسرائيل حول استعدادها للتفاوض بشأن المبادرة التي أطلقها قائد حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار.
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وأكد أن كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تمتلك أوراق قوة ستفاجئ إسرائيل ـ وفق قوله ـ مشيرا إلى أن الكرة الآن في ملعب "الاحتلال الإسرائيلي"، وأن حركته ترحّب بأي وساطة لإتمام هذه الصفقة.
وأشاد القيادي بحماس بدور مصر التاريخي في مثل هذه الحالات وغيرها باعتبارها الجهة الراعية لتفاهمات الهدوء لسنوات طويلة بالقطاع، ورعت من قبل صفقة جلعاد شاليط، في العام 2011.
وأطلق السنوار منذ أيام مبادرة تهدف للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المرضى وكبار السن كبادرة إنسانية، منعا لإصابتهم بفيروس كورونا، مقابل أن تقدّم حماس تنازلات إيجابية في ملف الأسرى الإسرائيليين لديها، دون أن يوضح حينها العرض الذي يمكن أن يتم تقديمه لإسرائيل مقابل ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بـ"حماس": إسرائيل لم تبد أي جدية بشأن مبادرة "السنوار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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