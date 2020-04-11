رئيس الوزراء المصري: مستوى إصابات كورونا تسير وفق المعدلات المتوقعة

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany

جاء ذلك عقب زيارة قام بها مدبولي، اليوم السبت، إلى المنطقة الحرة بمدينة الإسماعيلية، قال فيها: "نتابع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتأكد من تنفيذ المصانع للإجراءات الاحترازية واستمرار عجلة العمل والإنتاج"، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري، في بيان على "فيسبوك".

وأكد مدبولي على أهمية زيارته للمصانع التي تعمل في محافظتي الشرقية والإسماعيلية في المناطق الاستثمارية والحرة، مشيرا إلى أن الهدف من الزيارة يتمثل في متابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت إلى أن زيارته للمصانع تعد رسالة لكل المواطنين بأن الدولة يجب أن تستمر في العمل بأقصي قدراتها، وضرورة قيام أصحاب الأعمال باتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين، واستمرار عجلة النمو الاقتصاد المصري بما يضمن استقرار واستدامة النمو في مصر.

وأكد رئيس الوزراء المصري على أصحاب الأعمال خلال لقائه معهم على ضرورة حماية العمالة وخاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة، سواء ذات الفئات العمرية الكبيرة أو ذات ظروف صحية معينة، من خلال التخفيف عنهم أو حصولهم على أجازات مدفوعة الأجر.

Advertisements

وشدد على ضرورة عدم تأثير ذلك على حجم الأعمال واستمرارها، مضيفا: "يجب استمرار المسارين معا بنفس القوة، والانتاج والعمل يستمر، ولكن في نفس الوقت كل الإجراءات الاحترازية والصحية نلتزم بها".

وأعلنت نقابة الأطباء المصرية، اليوم السبت، وفاة ثلاثة أطباء وإصابة 43 آخرين بفيروس كورونا، بينما أعلنت وزارة الصحة المصرية، أنه تم تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 17 حالات وفاة، وهو أعلى معدل زيادة يومي، إلى جانب تعافي 36 مصابا وخروجهم من المستشفى، أمس الجمعة، ليصبح عدد المصابين 1794 في جميع أنحاء البلاد.