تونس: تعافي 43 شخصا مصابا بكورونا وارتفاع عدد الوفايات إلى 25

وبحسب الأرقام التي قدمتها الوزارة فأن مجموع الإصابات في تونس قد بلغ، إلى حدود اليوم السبت، 671 إصابة مؤكدة بينهم 221 حالة وافدة و442 حالة عدوى محليّة و8 حالات بصدد التثبّت من مصدر إصابتهم بالفيروس.
وأكدت الوزارة ارتفاع حالات الوفاة بالفيروس إلى 25 حالة وفاة فيما بلغ عدد المصابين المقيمين بالمستشفيات 85 حالة.
وذكرت الوزارة أن عدد الإصابات في صفوف إطارات الصحّة بلغ اصابة61.
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