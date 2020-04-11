القاهرة – سبوتنيك. وأبلغ مصدر قضائي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، بأن "المحكمة الجزائية المتخصصة عقدت جلسة برئاسة القاضي محمد مفلح، للنظر في قضية 10 صحفيين محتجزين منذ 5 سنوات بتهمة التخابر مع التحالف العربي".
وأضاف أن "المحكمة أدانت خلال الجلسة، الصحفيين عبدالخالق أحمد عمران، وأكرم صالح الوليدي، وحارث صالح حميد، وتوفيق محمد ثابت المنصوري، وحكمت بإعدامهم".
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كانت محكمة أمن الدولة في صنعاء بدأت في التاسع من ديسمبر/كانون الأول الماضي، محاكمة الصحافيين العشرة الذين ينتمون لحزب التجمع اليمني للإصلاح، بتهم تبني أعمال مضادة للجماعة بما فيها التخابر مع التحالف العربي والحكومة اليمنية التي يدعمها، وذلك بعد 4 سنوات من اعتقالهم مطلع يونيو/حزيران 2015.
كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة الجزائية في صنعاء تقضي بإعدام 4 صحفيين بتهمة التخابر مع التحالف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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