المحكمة الجزائية في صنعاء تقضي بإعدام 4 صحفيين بتهمة التخابر مع التحالف

القاهرة – سبوتنيك. وأبلغ مصدر قضائي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، بأن "المحكمة الجزائية المتخصصة عقدت جلسة برئاسة القاضي محمد مفلح، للنظر في قضية 10 صحفيين محتجزين منذ 5 سنوات بتهمة التخابر مع التحالف العربي".

وأضاف أن "المحكمة أدانت خلال الجلسة، الصحفيين عبدالخالق أحمد عمران، وأكرم صالح الوليدي، وحارث صالح حميد، وتوفيق محمد ثابت المنصوري، وحكمت بإعدامهم".

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وذكر المصدر أن "منطوق الحكم تضمن معاقبة الصحفيين هشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم راوح وعصام بلغيث وحسن عناب وصلاح القاعدي، بالحبس ووضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة 3 سنوات".

كانت محكمة أمن الدولة في صنعاء بدأت في التاسع من ديسمبر/كانون الأول الماضي، محاكمة الصحافيين العشرة الذين ينتمون لحزب التجمع اليمني للإصلاح، بتهم تبني أعمال مضادة للجماعة بما فيها التخابر مع التحالف العربي والحكومة اليمنية التي يدعمها، وذلك بعد 4 سنوات من اعتقالهم مطلع يونيو/حزيران 2015.